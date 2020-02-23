В Псковской области роженицу накормили супом с опарышами

Инцидент произошел в роддоме Острова

Фотографией супа с червями поделилась пациентка родильного дома г. Остров в Псковской области. Роженица выложила фото, на котором крупным планом сняла опарышей, побывавших в ее еде, которуюподали сотрудники медицинского учреждения.

Девушка рассказала, что подобным ее "угостили" в родильном отделении Островской межрайонной больницы, куда она приехала из соседнего района.

По ее словам, инцидент произошел 22 февраля в 2 часа дня.

"Пришли в столовую, взяли порции, сели за стол. Я особо внимания не обращала… сидела, кушала, потому что общалась с мужем по телефону. Почему-то решила посмотреть в тарелку с супом. Вначале подумала, что это просто макароны, добавленные в суп. Но когда присмотрелась, я поняла, что это далеко не так", – цитирует ее портал pscovtag.ru.

В больнице заверили, что со случившимся разберутся.