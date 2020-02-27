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Беременная жительница Екатеринбурга умерла в больнице

Женщина была на восьмом месяце

В женской консультации больницы №23 города Екатеринбург 26 февраля скончалась беременная пациентка. Она потеряла сознание и впала в состояние клинической смерти. Врачи-реаниматологи не сумели спасти жизнь ни ей, ни малышу. Об этом рассказали в местном горздраве. 

"О причинах, которые привели к гибели женщины и ее ребенка, пока заключение сделать нельзя, так как нет результатов судебно-медицинского исследования и других экспертиз", – объяснили в горздраве "ФедералПресс".

В пресс-службе ведомства добавили, что скорая помощь приехала по вызову в больницу меньше чем через 15 минут после звонка. До этого помощь пострадавшей оказывали работники женской консультации. Затем женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга начал проверку смерти беременной.

Валентина МАЙОРОВА

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