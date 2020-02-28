Москвичка купила в магазине холодец с иголкой

Женщина чудом не проглотила опасную "начинку"

Неприятный сюрприз 28 февраля произошел с жительницей Москвы по имени Екатерина. На обед она купила в магазине холодец и едва не подавилась медицинской иглой.

"Я уже 2/3 съела и в какой-то момент почувствовала, что что-то мешает", - рассказала пострадавшая телеграм-каналу Mash. Сначала девушка решила, что в студень попала кость, но потом поняла, что это железный предмет.

По мнению Екатерины, в ситуации виноват недобросовестный производитель, а не магазин, так как упаковка холодца была герметично закрыта.

