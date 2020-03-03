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Возможно бомба: самолет "Владивосток - Москва" срочно посадили в Хабаровске

По предварительным данным, причиной экстренной посадки пассажирского лайнера стало сообщение о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший из Владивостока в Москву совершил посадку в Хабаровске. Лайнер посадили на запасном аэродроме из-за поступившего сообщения о возможной взрывчатке на борту. Об этом сообщил  телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу хабаровского авиаузла. 

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что рейс SU1703 приземлился в 15:15. Решение вернуть самолет было принято экипажем лайнера, после того как они узнали о возможной опасности. 

Пока неизвестно, кто именно заявил о бомбе на борту. Проводится проверка. В Москву самолет отправится после тщательного досмотра специалистов. 






Рина КРАСНОВА

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