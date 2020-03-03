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Обидчика забайкальского стрелка требуют отправить в колонию

Окончательный приговор ему вынесут 3 марта

Прокуратура потребовала для Рустама Мухатова два года колонии-поселения за то, что он издевался над сослуживцами. По версии следствия, это и привело к трагедии в октябре 2019 года.

Адвокат Рамиля Шамсутдинова – солдата-срочника, открывшего стрельбу по своим товарищам, – заявил, что Мухатов свою вину полностью признал, а во время последнего слова даже объявил, что раскаивается. Суд огласит приговор подсудимому во вторник, 3 марта.

Напомним, в октябре 2019 г. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в части 54160 Дровянинского гарнизона. В результате восемь человек погибли на месте, еще двое были ранены. В настоящее время ведется следствие, пишет телеканал "360"

В декабре 2019 г. было возбуждено другое уголовное дело – на одного из выживших при стрельбе. Рустама Мухатова обвинили в том, что он занимался подстрекательством и всячески издевался над солдатами. Возможно, именно это привело к трагедии, уточняет URA.RU.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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