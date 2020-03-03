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В красногорском ТЦ ногу пятилетнего малыша зажевал эскалатор

Поход по магазинам обернулся стрессом для всей семьи

Родители мальчика изрядно понервничали. На эскалаторе ногу ребенка зажевало между ступенями. 

Мать малыша сообщила, что ее муж и двое посетителей торгового центра успели его вытащить. По словам женщины, один из ботинков мальчика был разорван эскалатором. 

Сотрудница, отвечающая за эскалатор, подошла к семье только после личной просьбы. Она достала разорванный ботинок, но не спросила о самочувствии ребенка, передает "Подмосковье сегодня"

Мать рассказала, что уже встречалась с директором торгового центра, ей возместили стоимость обуви и принесли извинения. Ребенок отделался испугом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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