Поход по магазинам обернулся стрессом для всей семьи

Родители мальчика изрядно понервничали. На эскалаторе ногу ребенка зажевало между ступенями.

Мать малыша сообщила, что ее муж и двое посетителей торгового центра успели его вытащить. По словам женщины, один из ботинков мальчика был разорван эскалатором.

Сотрудница, отвечающая за эскалатор, подошла к семье только после личной просьбы. Она достала разорванный ботинок, но не спросила о самочувствии ребенка, передает "Подмосковье сегодня".

Мать рассказала, что уже встречалась с директором торгового центра, ей возместили стоимость обуви и принесли извинения. Ребенок отделался испугом.