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Пациентка российской больницы умерла после падения в шахту лифта

Двери лифта часто открывались "в пустоту"

В Нефтегорске 75-летняя женщина получила смертельные травмы, когда упала в шахту больничного лифта. 

26 февраля пациентка свалилась в открытое пространство, на следующий день пенсионерка скончалась. Об этом сообщает "СвободнаяПресса" со ссылкой на пресс-службу СКР по Самарской области. 

Пользователи социальных сетей отмечают, что двери лифта часто открывались "в пустоту", передает издание.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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