Двери лифта часто открывались "в пустоту"

В Нефтегорске 75-летняя женщина получила смертельные травмы, когда упала в шахту больничного лифта.

26 февраля пациентка свалилась в открытое пространство, на следующий день пенсионерка скончалась. Об этом сообщает "СвободнаяПресса" со ссылкой на пресс-службу СКР по Самарской области.

Пользователи социальных сетей отмечают, что двери лифта часто открывались "в пустоту", передает издание.