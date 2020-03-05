Малыши получили ожоги

В Подмосковье двое детей выпили жироудалитель и попали в ожоговый центр в Люберцах. Сейчас медики выписали пострадавших в удовлетворительном состоянии.

В больнице им оказали посильную помощь и отправили домой после наблюдения врачей, передает "РИАМО" со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Двухлетний и 11-месячный братья напились бытовой химии: старший получил ожог полости рта, младший – лица, сообщает "Подмосковье сегодня".