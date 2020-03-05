В Солнечногорске неизвестные обстреляли машину пожилого водителя
Нападавших пока не нашли
Об инциденте рассказала дочь автомобилиста. По словам девушки, злоумышленники обстреляли окна машины ее пожилого отца и выбили стекла ногами. На месте происшествия нашли металлические шарики.
Девушка отметила, что стоящие рядом машины остались целыми. Она подозревает, что автомобиль ее отца могли выбрать специально. Renault Logan простоял на парковке всю ночь, утром хозяева обнаружили повреждения.
Ущерб от действий хулиганов в автосервисе оценили в 12–15 тыс. руб., цитирует девушку “Подмосковье сегодня”.
Потерпевшие вызвали полицию, правоохранительные органы составили протокол.
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