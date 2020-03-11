Экипаж не будет менять курс и совершать экстренную посадку

Неизвестные 11 марта сообщили, что лайнер, направляющийся из Иркутска в Москву, якобы "заминирован". Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах.

"На борту... находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск", – рассказал ТАСС источник.

Агентство напоминает, что 3 марта злоумышленники "заминировали" два пассажирских самолета, 5 марта – четыре, а 6 марта – еще один. Сообщения о якобы заложенных бомбах оказались ложными.