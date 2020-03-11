Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Злоумышленники "заминировали" самолет Иркутск - Москва

Экипаж не будет менять курс и совершать экстренную посадку

Неизвестные 11 марта сообщили, что лайнер, направляющийся из Иркутска в Москву, якобы "заминирован". Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах. 

"На борту... находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск", – рассказал ТАСС источник.

Агентство напоминает, что 3 марта злоумышленники "заминировали" два пассажирских самолета, 5 марта – четыре, а 6 марта – еще один. Сообщения о якобы заложенных бомбах оказались ложными.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей