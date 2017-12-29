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В армии США норовят залезть под юбку

Фото: flickr.com/Photos by Petty Officer 2nd Class Steven Shepard
Пентагон устал бороться с неуставными отношениями

Сексуальные домогательства в США не только взбудоражили шоу-бизнес, но и добрались до армии. Как сообщает RT, ссылаясь на документ Счетной палаты, "нежелательное поведение сексуального характера" в вооруженных силах подрывают их боеспособность. И доверие к людям в форме.

По словам исполняющей обязанности помощника министра обороны по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл, в 2016 году ведомство получило 6172 жалобы о сексуальных домогательствах. Больше всего рапортов поступило с базы Норфолк в Атлантическом океане - 270. И около двухсот прислали с военной базы Форт-Худ в Техасе. При этом статистика угрожающе ползет вверх. Еще в 2012 году было только 3604 жалобы. И это еще не публиковали данные за этот год.

Для предотвращения подобных инцидентов в Минобороны США создали целый отдел по профилактике и реагированию на насильственные действия сексуального характера (SAPRO). Военнослужащих обоих полов призывают анонимно сообщать о домогательствах. Однако проблему решить так и не удалось. Большинство пострадавших не сообщают о преступлениях, так как их обидчики старше их по званию.

SARPO удалось выяснить еще одну любопытную деталь. Примерно треть жертв изнасилований в армии принимали перед нападением алкоголь. А в 37% случаев в состоянии опьянения были сами нападавшие, что не вызывает никакого удивления. В ноябре этого года американским солдатам в Японии вообще запретили пить после того как пьяный янки на грузовике протаранил на красный свет фургон японца. Местный житель скончался на месте. К слову, запрет уже сняли.

Так вот оказывается, "зеленый змий" толкает солдат и офицеров не только на дорожные подвиги. И широкая общественность об этом так бы не узнала. Если бы внимание к проблеме не привлек скандал в марте этого года. Тогда неизвестные опубликовали в интернете сотни фотографий полуобнаженных девушек-морских пехотинцев без их ведома. Историю раздули, и на вопросы о пикантных фотографиях даже пришлось отвечать президенту Дональду Трампу.

В ходе расследования уголовно-следственная служба ВМС США проверила 131 тысячу фотографий и десятки экаунтов в Facebook. В подготовке компромата оказались завязаны десятки гражданских и числящихся в резерве морских пехотинцев. Однако никаких серьезных обвинений им так и не предъявили.


Александр ИЛЬИН
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