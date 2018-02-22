Боеспособность России занимает лидирующие позиции
Безопасность России обеспечена, считает глава государства Владимир Путин. Такие выводы он сделал, ссылаясь на боеспособность страны. По этому показателю Россия вышла на передовые места. Об этом президент заявил, выступая на торжественном собрании в честь предстоящего Дня защитника Отечества.
"События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники, – отметил Путин, добавив. – Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена".
Впрочем, как заверил российский лидер, высокие показатели вовсе не означают, что работа в этом направлении завершена. Обороноспособность и дальше будет повышаться во всех ее составляющих.
Кроме того, президент пообещал, что пуще прежнего будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания, будет обеспечено развитие частей и соединений специального, общего назначения, укрепление вооруженных сил РФ в целом.
Особую роль в этом Путин отводит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Именно их профессионализм, отличные знания военной науки и эффективное использование самой современной техники лежат в основе успешного выполнения задач нового уровня.
"Конечно, офицер должен быть, как и во все времена, настоящим наставником, требовательным и внимательным "отцом" и командиром, показывать подчинённым пример честной ответственной службы, хранить верность тем традициям, которые сформировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны", – цитирует Путина сайт Кремля.
По словам президента, он убежден в том, что "так оно и будет".
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