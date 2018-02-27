Спецназ уничтожил американскую армию

Обычные солдаты зябнут на зимних квартирах

Американская армия катастрофически зависит от спецназа, из-за чего практически потеряла свою боеспособность. Этим могут воспользоваться как русские, так и китайцы.

Как пишет ветеран войск специального назначения США, а ныне эксперт The Heritage Foundation Стивен Буччи на страницах The Daily Signal, Америка привыкла решать задачи элитными подразделениями и напрочь забыла про остальную армию, которая просто "курит в сторонке".

Да, в стране чрезвычайно велик авторитет "морских котиков" и "зеленых беретов". Но вот об остальных мало кто вспоминает. Тревожную для Вашингтона тенденцию подтвердили в Пентагоне.

Командующий морскими силами Центрального командования США генерал-лейтенант Уильям Бейдлер заявил на совещании во Флориде, что страна открыто пренебрегает остальными подразделениями. И если это не прекратится, нормально воевать сможет только элита, а остальные не будут способны ни на что.

Действительно, в последние годы США для выполнения миссий, с которыми справились бы обычные военные, используют только отборные части. Появился риск, что как только действительно понадобится спецназ, его будет сложно отозвать из Афганистана, Ирака и других горячих точек. А опасную работу придется выполнять обычным солдатам.

В Пентагоне справедливо полагают, что каждый должен заниматься своим делом. Например, группа спецназовцев "Зеленые береты" вряд ли сможет остановить наступление танков противника, хотя их учили и этому. Нужны собственные танковые подразделения, которые нужно постоянно обкатывать, в том числе в условиях, максимально приближенных к боевым.

По мнению автора статьи, главе Пентагона Джеймсу Мэттису нужно срочно решать проблему несбалансированности сил, иначе воевать будет просто некому.

В настоящий момент только в одном Афганистане находятся 11 тысяч военнослужащих армии США. Среди них большое количество морских пехотинцев и других спецназовцев. А в ближайшее время в Кабул перебросят еще одно специальное подразделение, которое будет отвечать за консультирование и оказание помощи обычным вооруженным силам на афганской территории.

Действует американский спецназ и в Ираке. Именно морские пехотинцы обстреливали из гаубиц Мосул, прежде чем туда вошли иракские военные. А ведь можно было послать и обычные артиллерийские части. Но так сложилось, что именно "морские котики" стали основным инструментом для выполнения боевых задач США еще с окончания Второй мировой войны. И теперь в Пентагоне заговорили о том, что пора с этим заканчивать.

В России ситуация несколько другая. Силы специальных операций сейчас задействованы в Сирии, на Северном Кавказе войну с бандитизмом ведут местные подразделения МВД и спецназа. Роль "морских котиков" в России, скорее, выполняют десантники, которые первыми выходят на арену боевых действий, как это было в Приштине в 1999-м.

Обычные военнослужащие регулярно принимают участие в учениях, самыми масштабными из которых в последнее время стали "Запад-2017". Конечно, они не находятся в такой форме, как спецназовцы, но сказать, что они потеряли боеспособность, нельзя.