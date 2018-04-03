Президент готов к ядерной войне

Барак Обама за время своего президентского срока построил в Белом доме противоядерный бункер, и теперь им может пользоваться Трамп.

Об этом пишет бывший репортер The Washington Post Рональд Кесслер в своей книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры", фрагменты из которой опубликовало издание Washington Examiner.

По данным журналистов, строительство пятиэтажного бункера в западном крыле Белого дома началось в 2010 г., а было закончено только к концу второго сорока Обамы. При этом проект обошелся бюджету в $376 миллионов.

Бункер Обамы – второй в резиденции американских президентов. В восточном крыле работает центр по чрезвычайным операциям. Во время атаки террористов 11 сентября 2001 г. в нем прятались вице-президент Дик Чейни и другие официальные лица.

Однако Обама решил, что этого недостаточно. Новый бункер должен защитить верхушку Соединенных Штатов даже в случае прямого попадания ядерной бомбы. Трамп уже посещал свое новое убежище и был подробно проинструктирован сотрудниками службы безопасности. Кроме атаки со стороны России, Китая или даже Северной Кореи, обитатели Белого дома опасаются и "ножа в спину". По данным СМИ, сотрудники СМИ контролируют примерно 100 человек, которые несут угрозу класса III президенту США.

В день Трамп получает в письмах шесть-восемь угроз. Примерно столько же получал и Барак Обама. Однако куда хуже злоумышленников, по данным Кесслера, американских президентов беспокоят мухи, так как Белый дом построен на болоте.