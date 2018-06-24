Самые крупные города страны уберегут от непрошенных гостей

Российские военные создали радиолокационное поле в небе над наиболее густонаселенными пунктами, что позволит выявлять низко летающие объекты, например, беспилотники. Об этом рассказал начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан.

По его словам, сегодня такое поле покрывает все крупные города страны. Следующим шагом должно стать развертывание аналогичного поля в Арктике, где уже есть силы РТВ.

Он также высоко оценил уровень оснащенности радиотехнических войск добавил, что в приоритете стоят системы, которые могут самостоятельно контролировать небо.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства", – цитирует его РИА "Новости".