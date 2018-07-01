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Пентагон сбросил маску

Global Look Press
Американское ведомство проговорилось о своих истинных целях

Военные силы США призваны не только оберегать страну от угроз извне, но с недавних пор еще и должны способствовать поддержке ее влияния за рубежом. Этот секрет полишинеля раньше открыто не декларировался Соединенными Штатами, однако теперь они признали это официально.

На главной странице сайта Пентагона в разделе "Миссия" указано буквально следующее: "Миссия Министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом". В предыдущей редакции цели и задачи Америки звучали менее патетично, речь шла лишь о защите страны и сдерживании войны.

Эти изменения в задачах американской армии могли бы остаться без внимания, если бы не издание Task&Purpose. Тем более, что на сайте Пентагона также подчеркивается, что текст не менялся с января прошлого года.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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