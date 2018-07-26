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Британцы перехватили российский Су-24

Фото: flickr.com//usnavy
Истребители поднялись с румынского аэродрома

ВВС Великобритании подняли свои истребители Typhoon для сопровождения российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем. Об этом говорится на сайте Королевских ВВС. Англичане утверждают, что самолет ВКС РФ слишком близко подлетел к воздушному пространству НАТО, поэтому, согласно инструкциям, в небо были подняты истребители.

"Тайфуны" из 135-го экспедиционного авиакрыла поднялись с румынского аэродрома, откуда уже неоднократно вылетали на сопровождение российских бортов, например, Ил-20 в мае этого года.

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Летчики подняли в небо самолеты буквально за несколько минут и, убедившись, что Су-24 не нарушает границу, продолжили патрулировать небо в течение небольшого отрезка времени, а затем вернулись на базу, цитирует слова одного из пилотов сайт Королевских ВВС.

Такие сопровождения самолетов вблизи границ являются штатными, однако инциденты случаются. Так, 25 ноября 2015 г. турецкие F-16 сбили российский Су-24 в районе сирийско-турецкой границы, а накануне израильские ПВО уничтожили сирийский Су-22. 

Александр ИЛЬИН
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