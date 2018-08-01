Атаке должна была подвергнуться 201-я база

На территории Республики Таджикистан удалось нейтрализовать подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана, атаки планировались на разные объекты, в том числе на 201-ю российскую базу в Душанбе.

По теме "Искандеры" добрались до Таджикистана

Операция по задержанию террористов прошла еще в феврале этого года, но сообщили об этом в интересах следствия только после суда. Тогда в Республике было задержано 14 человек, они намеревались совершить крупные теракты во время празднования Навруза – нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Этот праздник отмечают в Таджикистане, но он не имеет отношения к исламским обычаям. Так, в Турции празднование Навруза было запрещено с 1925 по 1991 г., а в Сирии оно до сих пор запрещено.

Радикальные исламисты, как известно, враждебно относятся к древним, еще доисламским традициям. Боевики запрещенного "Исламского государства" неслучайно разрушили святыни античной Пальмиры, так как считали их "полиэстическими". Так, боевики взорвали храм древнего божества Баалшамина, который представлял огромную культурную ценность.

Аналогично участники "Партии исламского возрождения", запрещенной в стране с 2015 г., не признают Навруз. А также выступают против присутствия российских войск на территории Таджикистана, хотя последние давно являются залогом стабильности в регионе.



По версии следствия, боевики проходили специальную подготовку на базе под Джелалабадом, а затем участвовали в боевых действиях в составе отрядов "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России). Причем подготовку террористов финансировала запрещенная "Партия исламского возрождения".

Основателей ячейки 25-летнего Фахриддина Гулова и его ровесника Махмуджона Азамова суд приговорил к 26 годам лишения свободы. Другим участникам подполья дали по 7 лет.

Посольство в Таджикистане призвало россиян соблюдать осторожность при посещении Республики и избегать малонаселенных и труднодоступных мест.