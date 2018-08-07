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Приложение выдало секретные базы США

Фото: flickr.com/DVIDSHUB
Бег сыграл злую шутку с Пентагоном

Пентагон запретил военным США пользоваться приложениями, которые определяют местоположение пользователя. В военном ведомстве решили, что это ставит под угрозу жизни военнослужащих и может сорвать любую боевую операцию. Текст приказа опубликован на сайте Минобороны США.

Спохватились военные после того, как безобидное приложение для спортсменов Strava рассекретило военные базы США в Сирии, Ираке и Афганистане. Несколько лет назад, чтобы бороться с ожирением в американской армии, Пентагон закупил более 2 тыс. фитнес-трекеров с GPS. Также приложения скачиваются на обыкновенные смартфоны.

Идея заключается в соревновательности и получении так называемых "комов", или "царей горы". Каждый бегун, пловец или велосипедист старается пройти помеченный участок быстрее всех и получить заветную "корону". Все это вполне безобидно, но только если вы не спецназовец и не служите в засекреченном отряде в Сирии.

На Ближнем Востоке перемещения пользователей Strava заметны сразу. В отличие от Европы, которая вся в точках перемещения атлетов, в Сирии, Ираке и Афганистане приложение не очень популярно по понятным причинам. Талибы и боевики приложениями не балуются, и получается, что остаются только американские и российские "атлеты-армейцы".

Фото: flickr.com/Presidio of MontereyИнтернет-пользователи этим мгновенно воспользовались и создали целую карту военного присутствия США на Ближнем Востоке, а также в других горячих точках. В результате по беговым маршрутам была рассекречена предполагаемая американская база в Сомали, объекты в Афганистане и зоне Сахель в Африке, а также зенитно-ракетный комплекс в Йемене.

Не безгрешны и российские военные: на карте хорошо видна база "Хмеймим". Ранее Минобороны РФ рекомендовало солдатам и офицерам отказаться от использования соцсетей во время службы, а также не включать геолокацию. Однако пока это только рекомендации.

Александр ИЛЬИН
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