Но они не знали, с кем имеют дело

Неуставные отношения в одном из подразделений британской армии обернулись нешуточным скандалом в казармах Карвер графства Эссекс. Военнослужащие решили проучить изрядно подвыпившего капитана и ничего лучше не придумали, чем раздеть его догола и запереть в туалете.

Очнувшись от пьяного сна через шесть часов, могучий военный принялся барабанить в дверь. Однако шутники заявили, что отпустят его, только если тот повысит им жалование. В ответ капитан оторвал от стены стальной поручень, разнес вдребезги унитаз, а затем принялся яростно долбить в стену. Пробив штукатурку, силач продолжил колотить трубой в одно место, и через какое-то время ему удалось выбраться наружу к испугу однополчан. Впечатляющие фотографии опубликовала Daily Mail.

Самое интересное, что по уставу шутникам ничего не угрожает. Более того, капитану придется заплатить крупный штраф за употребление алкоголя в казармах и порчу воинского имущества. Хотя на посту он, скорее всего, останется.

Можно только догадываться, как капитан может проучить своих обидчиков. Если исключить неуставные отношения, то, например, он мог бы заставить бегать солдат 15-километровые кроссы в разгрузке каждый день или упражняться в строевой подготовке каждый час. Мало ли способов.