Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британские военные поиздевались над пьяным старшиной

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Но они не знали, с кем имеют дело

Неуставные отношения в одном из подразделений британской армии обернулись нешуточным скандалом в казармах Карвер графства Эссекс. Военнослужащие решили проучить изрядно подвыпившего капитана и ничего лучше не придумали, чем раздеть его догола и запереть в туалете.

Очнувшись от пьяного сна через шесть часов, могучий военный принялся барабанить в дверь. Однако шутники заявили, что отпустят его, только если тот повысит им жалование. В ответ капитан оторвал от стены стальной поручень, разнес вдребезги унитаз, а затем принялся яростно долбить в стену. Пробив штукатурку, силач продолжил колотить трубой в одно место, и через какое-то время ему удалось выбраться наружу к испугу однополчан. Впечатляющие фотографии опубликовала Daily Mail.

Самое интересное, что по уставу шутникам ничего не угрожает. Более того, капитану придется заплатить крупный штраф за употребление алкоголя в казармах и порчу воинского имущества. Хотя на посту он, скорее всего, останется.

Можно только догадываться, как капитан может проучить своих обидчиков. Если исключить неуставные отношения, то, например, он мог бы заставить бегать солдат 15-километровые кроссы в разгрузке каждый день или упражняться в строевой подготовке каждый час. Мало ли способов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Обвалу рубля нашли объяснение

Минфин увидел несколько причин обрушения курса национальной валюты

Это вам за Скрипалей: США наказали Россию новыми санкциями

Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей