Минобороны опубликовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина
Министерство обороны представило ряд архивных документов времен Великой Отечественной войны по случаю 106-летия Военно-воздушных сил РФ.
Среди исторических бумаг, например, написанный от руки приказ Иосифа Сталина о воздушном ударе по Берлину, который был стратегической целью советских ВВС. Под текстом видна подпись советского вождя.
"В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния – по промышленным районам Третьего рейха", – говорится в материале.
Приказ об авиаударе по столице фашистской Германии 8 августа 1941 года получил командир 81-й авиационной дивизии Михаил Водопьянов.
Также в мультимедийной подборке представлены личные учетные карточки пилотов. Все документы опубликованы на сайте Минобороны.
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