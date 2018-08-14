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Вашингтон пожаловался на российский боевой лазер в ООН

Кадр youtube.com
Американцев приводит в трепет новое оружие, представленное Путиным

Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность по поводу стремления России к созданию нового "космического оружия", в том числе мобильной лазерной системы для уничтожения спутников в космосе, а также Вашингтон настораживает запуск современного спутника-наблюдателя, который действует "ненормально". Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, контролю и соблюдению прав человека Илем Поблет в ходе конференции ООН по разоружению.

По уточнению американки, речь идет о боевом лазерном комплексе "Пересвет", который президент РФ Владимир Путин в числе иных новейших отечественных вооружений представил во время своего послания Федеральному собранию в марте текущего года.

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"Для США это еще одно доказательство того, что действия России не соответствуют ее словам", – цитирует Reuters Поблет.

Стремление Москвы к использованию космического потенциала "вызывает беспокойство, учитывая недавнюю модель российского пагубного поведения", указала американка.

Поблет добавила, что новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, предлагаемый российской стороной, не сможет запретить РФ деятельность по созданию "Пересвета" и спутника-наблюдателя, фиксирующего перемещения чужих спутников.

В свою очередь заместитель постпреда России при ООН и других международных организациях в Женеве Александр Дейнеко категорически отверг упреки Вашингтона, назвав слова Поблет "необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях и предположениях".

Он заметил, что Штаты не предложили поправки к китайско-российскому проекту договора.

"США должны активно работать над разработкой договора, который на 100% удовлетворяет интересам безопасности американского народа", – считает Дейнеко, добавив, что представители Вашингтона "не внесли конструктивный вклад" в документ.

Посол КНР по вопросам разоружения Фу Конг также призвал к предметным обсуждениям договора.

"Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства, и мы против оружия в космосе, гонки вооружений и еще большего превращения космического пространства в поле битвы", – сказал посол.

Путин в ходе оглашения послания Федсобранию 1 марта 2018 г. рассказал о новых российских системах вооружения: о боевом лазерном комплексе "Пересвет", беспилотном подводном аппарате "Посейдон" и сверхмощной ядерной энергоустановке для крылатых ракет "Буревестник". Свои названия эти виды вооружений получили при помощи народного голосования на сайте Минобороны. Также в видеоролике, который тогда представлял Путин, были еще продемонстрированы возможности тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал" и стратегического ядерного комплекса с планирующим крылатым блоком "Авангард".

В июле в Минобороны сообщили, что комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

Елена УСОВА
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