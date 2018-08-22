США сбросили ядерную "бомбу-невидимку"

Боеприпасы спустили на парашютах

В Интернете появилось видео испытания самой точной ядерной бомбы США B-61-12, которой американцы планируют вооружить все стратегические бомбардировщики и истребители F-15, F-16 и F-35, в частности, базирующиеся в странах Европы.

Тесты проходили 11 июля на секретном полигоне "Тонопа" в штате Невада. Бомбы сбрасывали с малой и средней высоты. Их оборудовали парашютами, и B-61-12 вальяжно "плюхнулись" в нужные квадраты. Ранее Пентагон публиковал видео, где F-15 сбрасывал "двенадцатую" без парашюта, хотя, возможно, он открылся позднее.

На эффектном видео показан не только сброс бомб, но и работа специалистов Sandia National Labs, которые с помощью уникального оборудования следили за каждым метром передвижения истребителей и боеприпасов. Лаборатория работала в онлайн-режиме и определяла характеристики заметности B-61-12 в областях оптического, теплового и электромагнитного спектра. Все это делалось для того, чтобы понять, насколько сложно засечь самолет с бомбой радаром с земли. Подобные стенды существуют и в России. С их помощью исследуются не только российское, но и зарубежные боеприпасы для "апгрейда" зенитных комплексов.

B-61-12 – последняя модификация знаменитой ядерной бомбы. В зависимости от задач она может оснащаться боеголовками мощностью 0,3, 5, 10 и 50 килотонн. Наводится она по GPS, а вероятность кругового отклонения просто фантастическая – всего 1-2 метра. Неудивительно, что главной задачей для Пентагона будет сбросить их незаметно и уберечь от средств РЭБ, а цели они найдут.