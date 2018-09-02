США раскрыли чудовищный план на жителей СССР

В советское время страну готовили к тотальному истреблению

Соединенные Штаты всерьёз готовились к удару по Советскому Союзу, который привел бы к гибели десятков миллионов людей и уничтожению большей части промышленности.

Суть этих мер отражена в секретном документе под названием SIOP – Single Integrated Operational Plan (Единый интегрированный оперативный план), который был разработан в середине 19060-х гг. В нем описаны порядок действий США на случай необходимости применения ядерного оружия в конфликтах с супердержавами.

Специалисты из организации "Архив национальной безопасности" обратили внимание на то, что США допускали ядерный удар по СССР с целью истребления до 71% советских жителей, что расценивалось американскими военными чуть ли не как главный ключ к победе на заклятым соперником.

Документ появился в широком доступе в конце 2015 года по решению американского Национального управления архивов и документации.