США используют упавшие МиГи в своих целях

Вашингтон заставляет Индию отказаться от оружия из РФ

В Индии разбился истребитель советского производства МиГ-27. Как сообщает газета Times of India, авария произошла в штате Раджастан на севере страны, летчик успел катапультировался.

По данным издания, в составе ВВС осталось две эскадрильи МиГ-27 разработки 1970-х годов. Устаревшие машины планируется только списать в будущем году.

Ранее, в середине июля, произошло еще одно ЧП с самолетом, разработанным в СССР. В округе Кангра в штате Химачал-Прадеш упал легендарный МиГ-21. Пилоту повезло меньше – он погиб.

И наконец, 27 июня в штате Махараштра потерпел крушение новенький Су-30МКИ. Самолет производят в Индии по российской лицензии. И примерно за две недели до инцидента ВВС Индии отказались от партии из 40 единиц, сославшись на слишком дорогое обслуживание.

До этого индийцы неоднократно жаловались на плохое качество российских деталей и критиковали корабельные МиГ-29К, утверждая, что на них просто невозможно летать. В Москве отвечали, что это все рабочие моменты, которые стороны обязательно решат.

Но похоже, что сделать это будет непросто. На сегодняшний день известно, что Индия отказалась от совместной разработки истребителя пятого поколения на базе Су-57 и готова выйти из многолетнего проекта.

Между давними партнерами Россией и Индией как будто пробежала черная кошка. И словно почуяв это, в Нью-Дели летят госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, которые будут отговаривать Индию от покупки российского оружия и обещать различные бонусы за приобретение американского.

Как говорится в сообщении Госдепа, которое оказалось в распоряжении "Интерфакса", стороны обсудят вопросы укрепления стратегического, оборонного сотрудничества в условиях вызовов, с которыми сталкиваются совместно США и Индия в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Однако, по мнению экспертов, США в первую очередь будут отговаривать Индию от покупки российских ЗРК С-400, самолетов и другой военной техники. И череда аварий истребителей может быть использована как один из аргументов в пользу приобретения американских самолетов. Индийские СМИ уже писали, что антироссийские санкции мешают Нью-Дели покупать российское оружие и стороны даже подумывают о переходе на расчеты в национальных валютах, а не долларах. Но пока не удается найти банк, который согласился бы на осуществление подобных платежей из-за страха попасть под санкции. Эта ситуация крайне выгодна США, которые и дальше будут продавливать свои интересы на территории Индии.