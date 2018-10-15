Американские летчики смогут бить через плечо

Американская компания Lockheed Martin раскрыла данные о новом оружии, которое получит лучший американский истребитель F-22. Отказавшись от дальнейшего производства, Пентагон заказал модернизацию этих "золотых" самолетов, которые планируется использовать чуть ли не до 2060 года.



Как подтвердил в интервью Warrior Maven вице-президент Lockheed Martin Кен Мерчант, самолет получит новые ракеты "воздух – воздух" AIM-9X и AIM-120D. Их серийное производство начнется уже в будущем году.

AIM-9X будут не только обладать большей дальностью, чем стандартные AIM-9. Новые ракеты оснастят более совершенной головкой самонаведения, но главное, ими можно стрелять буквально через плечо. Технология называется off-boresight.

"Если противник в ближнем бою зашел мне хвост, я все равно могу применить эту ракету", – утверждает Мерчант.

Кроме того, AIM-9X оснащена цифровым устройством защиты от воспламенения, поэтому намного безопаснее для хранения.

Дальнобойная AIM-120D тоже стала лучше. Это ракета "выстрелил и забыл" с радиолокационной головкой самонаведения. Также она управляется по GPS.

AIM-120D получилась более маневренной и точной. Также, как и AIM-9X, ею можно поразить самолет, который находится за спиной летчика.

Модернизации подвергнется не только оружие F-22, но и сам самолет. Двухканальная линия связи Link 16 значительно ускорит "совместный таргетинг" эскадрильи истребителей, это означает, что улучшится координация между самолетами. Система надежно защищена от взлома, чтобы противник "не спутал карты" пилотам.