Бойня начнется в следующем году, уверены американские военные

Соединенные Штаты примут участие в крупной заварушке – так думает практически каждый второй служащий ВС США.



Издание Military Times выяснило, что 46% американских военнослужащих полагают, что большая война разразится уже в 2019 году. В сравнении с прошлым годом уверенность американской армии в предстоящей бойне выросла почти в 10 раз. В 2017 году такую мысль высказывали всего 5%.

Тем не менее, оптимистов оказалось больше. В том, что воевать ни с кем не придется, уверены 50%.

Большинство (71%) уверены, что Америке будет противостоять Россия. Чуть меньше военных уверены в будущей войне с Китаем (69%).

Также издание выяснило главный страх Пентагона – кибертерроризм. В вооруженных силах страны подавляющее большинство (89%) считает, что государство не способно отразить хакерские атаки.