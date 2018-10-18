Нибиру
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Соединенные Штаты примут участие в крупной заварушке – так думает
практически каждый второй служащий ВС США.
Издание Military Times выяснило, что 46% американских военнослужащих полагают, что большая война разразится уже в 2019 году. В сравнении с прошлым годом уверенность американской армии в предстоящей бойне выросла почти в 10 раз. В 2017 году такую мысль высказывали всего 5%.
Тем не менее, оптимистов оказалось больше. В том, что воевать ни с кем не придется, уверены 50%.
Большинство (71%) уверены, что Америке будет противостоять Россия. Чуть меньше военных уверены в будущей войне с Китаем (69%).
Также издание выяснило главный страх Пентагона – кибертерроризм. В вооруженных силах страны подавляющее большинство (89%) считает, что государство не способно отразить хакерские атаки.
Запад начал осознавать свои ошибки