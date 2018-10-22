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F-35 покоряют Бельгию

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Европейские истребители проиграли США

Бельгия все-таки предпочла F-35 британским "Тайфунам", несмотря на то, что первые еще толком не прошли испытания. В феврале оба самолета стали финалистами тендера на закупку самолетов, которые должны заменить F-16, состоящие на вооружении ВВС Бельгии с 80-х.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на агентство Belga, в правительстве уже принято решение в пользу F-35, о чем в ближайшее время будет объявлено официально. На закупку и обслуживание 34 истребителей Бельгия потратит 15 млрд евро.

Для России это означает лишь одно: в Европе будет дислоцироваться очередной парк стелсов F-35, которых можно вооружить ядерными бомбами B-61-12 и крылатыми JASSM-ER большой дальности.

Час икс для F-35 наступает этой осенью – самолет будет проходить окончательный этап испытаний. Но по мнению большинства экcпертов, истребитель обязательно примут на вооружение, так как американское лобби огромно, а контракты с европейскими, израильскими и японскими покупателями исчисляются десятками миллиардов долларов.

Александр ИЛЬИН
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