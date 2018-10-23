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Военных курсантов "посадят на крючок"

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD Russia
Начальство отследит болтунов и нелояльных

Минобороны потратит 485 млн руб. на средства контроля за интернет-активностью курсантов военных учебных заведений. Таким образом, российское военное ведомство будет бороться с утечкой важных сведений, а также выявлять нелояльных сотрудников и курсантов.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок, военное ведомство уже разместило тендер на "комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет". При этом в документации говорится, что 71,4 млн руб. потратят на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Похожие системы для слежения за персоналом закупают, в частности, крупные российские компании.

Ранее в интернет неоднократно просачивалась информация о присутствии того или иного подразделения ВС РФ в Сирии, а также фотографии новых видов вооружения, которое военному ведомству вовсе не хотелось "светить" в мировой паутине. И, как правило, инфу "сливали" сами военнослужащие, размещавшие в соцсетях свои фотографии на фоне техники и характерных ландшафтов.

Александр ИЛЬИН
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