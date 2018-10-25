Военные США сбросили "Хаммер" с самолета не туда

Машина полетела к фермерам

Американские военные во время испытаний новой платформы десантирования техники сбросили с парашютом бронеавтомобиль "Хамви". Вот только, как сообщает Military.Com, что-то пошло не так – тяжелая машина вышла из люка раньше времени и приземлилась в миле от заданного квадрата, обозначенного в гарнизоне "Форт-Брэгг" в Северной Каролине.

По счастливой случайности никто не пострадал, видимо, потому, что сбрасывали "Хаммер" в час ночи. Похожее ЧП произошло в апреле 2015 г. во время учений НАТО в Германии, когда аналогичным образом с неба упали три машины. Тогда виновным в инциденте признали сержанта Джона Шкиппера, а видео с падающими "Хамви" облетело весь интернет.