Американцы разведали западную границу России

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Разведывательный БПЛА Global Hawk 11 часов летал вдоль границ РФ около Ленинградской, Калининградской и Псковской областей.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar.
Накануне беспилотник отправился с авиабазы на острове Сицилия рано утром и начиная с 9:30 вел наблюдение за западной границей России. В 20:30 аппарат вернулся обратно.
20:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 октября 2018 г.
Закончил разведывательный полёт у границ Калининградской области. pic.twitter.com/cSi8YUO1qL
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