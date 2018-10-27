Американцы разведали западную границу России

Беспилотник США кружил полдня

Разведывательный БПЛА Global Hawk 11 часов летал вдоль границ РФ около Ленинградской, Калининградской и Псковской областей.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar.

Накануне беспилотник отправился с авиабазы на острове Сицилия рано утром и начиная с 9:30 вел наблюдение за западной границей России. В 20:30 аппарат вернулся обратно.