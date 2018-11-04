Американцы признали непобедимость российской ПВО

Отечественную противовоздушную оборону осыпали комплиментами

Россия надежно защищена от воздушных атак благодаря системе ПВО, не имеющей аналогов ни в одной стране. Об этом пишет The National Interest.

Американское издание отмечает, что в постсоветский период российская противовоздушная оборона пережила серьезную модернизацию. Сейчас она имеет несколько уровней защиты – малого, среднего и дальнего радиуса действия.

Учения "Восток-2018" показали, что воздушное пространство России надежно защищено, и тот, кто осмелится испытать отечественную систему на прочность, окажется на "минном поле". И США с ее самой продвинутыми ВВС не исключение, признает издание.

"Большая часть средств ПВО, которым успешно противостояли ВВС США, относилась к советским системам. Однако они еще не сталкивались с огромной сетью противовоздушной обороны, подобной той, которая наблюдается на границах России", – говорится в материале.

В числе преимуществ Российско ПВО называются ее высокая мобильность, относительная дешевизна, а также невозможность ее полного уничтожения.