По Красной площади прошли редчайшие танки

В честь годовщины парада в Москве открылся музей под открытым небом

В торжественном марше, посвященном легендарному параду 7 ноября 1941 г., который поднял боевой дух Красной армии, принимают участие уникальные образцы военной техники. И это не только знаменитые Т-34, но и менее известные легкие танки Т-60, которые выпускались с 1941 г., а в 1943-м были заменены на более мощные Т-70, также представленные на параде.

Немцы называли Т-60 "неистребимой саранчей". Танк здорово потрепал нервы гитлеровцам, так как был очень эффективен против пехоты благодаря своей автоматической 20-миллиметровой пушке ТНШ и спаренному пулемету ДТ.



Оценят любители истории и танк Т-37, советский малый плавающий танк, который выпускался серийно с 1933 по 1936 год. На данный момент этих машин осталось крайне мало – Т-37 бросили в бой в начале войны и большинство из них были уничтожены немцами.

Кроме того, в параде принимают участие ретромашины из Ивановского музея автопрома – это ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Всего, по данным "Комсомольской правды", в шествии принимают участие 5 тысяч человек, в том числе историческая рота, кавалерийская группа Президентского полка ФСО России, суворовцы, кадетские парадные расчеты и участники военно-исторических клубов. Впервые во время реконструкции исторического парада у стен Кремля пронесут копию знамени Победы. А после окончания марша на Красной площади традиционно откроется музей на открытом воздухе.