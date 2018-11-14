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Глава Минобороны Израиля подал в отставку

Ему не понравилось перемирие с ХАМАС

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в среду объявил о решении оставить свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Точная причина отставки не сообщается, однако происходит она на фоне резкого обострения отношений между Палестиной и Израилем. Накануне погиб один из израильских спецназовцев.

По данным телеграм-канала "Дежурный по Израилю", министр подал в отставку из-за несогласия с позицией правительства по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Либерман также призвал к скорейшему проведению досрочных выборов. 

"Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе – это капитуляция перед террором", – цитирует Либермана источник.

Александр ИЛЬИН
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