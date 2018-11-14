Путин обсудил с премьером Малайзии поставки истребителей

Малайзийцы жалуются, что самолеты трудно починить

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад после встречи с Владимиром Путиным заявил, что говорил с ним о поставках самолетов.

"Президент затронул вопрос об истребителях, но это будет зависеть от того, сколько у нас денег", – цитирует Мохамада газета New Straits Times.

По его словам, Путин заявил, что "окажет содействие в техобслуживании российских самолетов", которые ранее были приняты на вооружение ВВС Малайзии. Речь идет о 18 истребителях Су-30МКМ и 10 МиГ-29Н. Малайзийский премьер сказал, что только четыре самолета Сухого боеспособны, а остальные находятся в ремонте.

Ранее местные СМИ сообщали со ссылкой на источники в Королевских военно-воздушных силах, что техобслуживание купленных у США самолетов намного проще, чем аналогичное сотрудничество с Россией. А покупка техники у России, а не ЕС и США, якобы связана с вопросами коррупции. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Су-30МКМ Малайзия приобрела в 2007-2009 годах. Интересно, что частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. Что касается МиГ-29К, они были куплены еще в 1994 г. вместе с американскими F-18.