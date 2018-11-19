Черноморцы проверили ракеты "Орехово-Зуево"

Новый малый ракетный корабль атаковали с воздуха

В Черном море испытывают на прочность малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" проекта 21631. Как известно, кроме крылатых "Калибров", он вооружен турельной установкой "Гибка" с ракетами типа "Игла" и "Атака", а также артиллерийской установкой "Дуэт". Эти зенитное вооружение и проверяли на учениях.

Как передает ИА "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в ходе испытаний летчикам поставили задачу выполнить условный бомбово-штурмовой удар по "Орехово-Зуево". Пилоты пролетали на различной высоте и выполняли маневры, затрудняющие обнаружение самолета средствами ПВО противника.

Сообщается, что экипаж корабля успешно обнаружил, классифицировал и взял на сопровождение воздушные цели, подтвердив таким образом заявленные характеристики.

"Орехово-Зуево" – это седьмой малый ракетный корабль модернизированного проекта 21631 "Буян-М". В октябре 2015 г. три МРК этого типа два раза нанесли удары "Калибрами" из Каспийского моря по позициям боевиков запрещенного "Исламского государства". Тем самым Минобороны показало, что корабли эффективны не только в ближней морской зоне, но и способны нанести мощный удар на большом отдалении.