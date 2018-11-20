Россия посадит Индию на "Иглу"

РФ теснит европейских экспортеров оружия

Россия выиграла тендер на поставку в Индию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), "обставив" таких серьезных конкурентов из Европы как SAAB и MBDA. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой источник в системе военно-технического сотрудничества.

Ранее индийский телеканал NDTV передал, что "Рособоронэкспорт" предложил самые выгодные условия для поставки ПЗРК. Ранее американский CNBC сообщал, что порядка 13 стран могут предпочесть российские С-400, так как Москва предлагает эффективные и относительно недорогие комплексы, максимально упрощая процедуру покупки.

На данный момент на вооружении ВС РФ находится "Игла-С", модернизированный вариант знаменитого ПЗРК. Кроме вертолетов и низколетящих самолетов, этот комплекс особенно эффективен против беспилотников и даже низколетящих крылатых ракет.

SAAB, вероятно, предлагал Индии свои RBS-70 или RBS-90 ПЗРК схожие по технических характеристикам с "Иглой", но более тяжелые. В RBS-70+ предусмотрена возможность заряжания сразу двух ракет.

Что касается MBDA, то эта группа компаний продает французские ПЗРК "Мистраль", последняя модификация которой – "Мистраль-3". Партию этих комплексов недавно приобрела Эстония.