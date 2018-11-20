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В Вашингтоне рассекретили новый вертолет Трампа

Фото: www.globallookpress.com
Путин по-прежнему предпочитает старенький Ми-8

В США испытали новый вертолет Трампа – новенький Sikorsky VH-92 Marine One. Машина успешно приземлилась на лужайке Белого дома под объективами американских СМИ. Соответствующие снимки опубликовал журнал Drive.

VH-92 Marine One предназначен для президента, его семьи и ближайших помощников. Вертолет должен обеспечивать непрерывность работы правительства в непредвиденных ситуациях. Если вдруг Белый дом захватят террористы, что, конечно, маловероятно, или начнется война, именно VH-92 Marine One эвакуирует первых лиц в заранее подготовленное засекреченное безопасное место.

Уже в 2019 г. 23 вертолета VH-92 должны заменить 11 VH-3D и 8 VH-60N. Из них 21 машина будет следовать за президентом, где бы он ни находился, и два "девяносто вторых" оставят на базе ВМС США NAS Patuxent River на всякий случай и для тестирования.

Интерьер VH-92 Marine One, построенного на базе транспортника S-92, похож на внутреннее убранство номера гостинцы класса люкс: роскошные кресла и диваны, защищенная спутниковая связь и простор. Как утверждает Drive, внутри вертолет сильно напоминает интерьер личного "Боинга 757" Трампа.


Впрочем, главные детали этого вертолета вовсе не на виду. VH-92 оборудован системой против управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения AN/AAQ-24 Nemesis based Directional Infrared Countermeasures (DIRCM). Кроме того, вертолет в перспективе оборудуют датчиками, которые будут предупреждать о приближении ракет "воздух – воздух" или "земля – воздух".

Коллега Трампа российский президент Владимир Путин летает на проверенном Ми-8, разработанном еще в 60-х годах прошлого века, и отказывается от зарубежных аналогов. Разумеется, в президентском парке, состоящем из 9 машин, только модернизированные и улучшенные версии.

Фото: www.globallookpress.comМи-8MTВ отличается от базовой модели иллюминаторами прямоугольной формы, внешними топливными баками продолговатой формы. Вертолет оборудован силовыми установками, антеннами и средствами противодействия инфракрасным приборам наподобие американской DIRCM.

Александр ИЛЬИН
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