Вертолеты совершили странные полеты над Кремлем

В железной сетке транспортировали людей

Вертолеты Федеральной службы охраны (ФСО) провели учения с вертолетами на территории Кремля. На ролике, который сняли очевидцы и выложили в Интернет, видно, что к одному из вертолетов Ми-8 прикреплена металлическая сетка, а в ней находятся люди. В пресс-службе ФСО подтвердили, что проходили плановые учения, однако отказались уточнить, что именно на них происходило.

Как предположили пользователи, просмотревшие видео, скорее всего, отрабатывалась моментальная эвакуация людей с места, где нет возможности посадить вертолет. В этом случае и сбрасывается грузовая сетка.

Однако позже в СМИ появились снимки, где на территории Кремля были развернуты две вертолетные площадки с разметкой. По мнению экспертов, в сетке, скорее всего, находились спецназовцы.