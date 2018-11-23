Военным готовят современную машину

Российские летчики впервые совершили полет на новом транспортно-десантном вертолете Ми-38Т, который представляет собой промежуточный вариант между Ми-8 и тяжелым Ми-26. До этого машину пробовали только в режиме висения.

Как сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", теперь в ходе летных испытаний вертолет проверят на соответствие требованиям технического задания Минобороны РФ. По контракту холдинг должен передать военным две машины уже в будущем году.

Ми-38Т действительно многофункциональный вертолет. Его можно применять как классический военно-транспортный, перевозить на нем грузы, пассажиров, есть даже VIP-вариант. Кроме того, вертолет будет использоваться для проведения поисково-спасательных работ, а также как летающий госпиталь.

Сама машина сделана на базе гражданского Ми-38, которых пока сделано всего четыре экземпляра. Расположение двух двигателей за редуктором позволило улучшить аэродинамику и летно-технические характеристики вертолета.