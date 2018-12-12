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США обстреляли танки "коммунистов"

Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАСС
Американцы переделали "хаммеры" в танки

Занятные псевдотанки "российского производства" заметили военные блогеры на учениях Вооруженных сил США. На бронеавтомобили "Хамви" американцы повесили ненужные баки и установили бутафорские гусеницы. В результате получилось что-то, отдаленно напоминающее то ли Т-64, то ли Т-72. Но самое интересное – на корпус и башню военные нанесли советскую символику, а на длинный шток повесили флаг уже не существующей и запрещенной в РФ "национал-большевистской партии".


Во времена холодной войны технику ненавистных "коммис" изображали переделанные под образцы техники стран Варшавского договора М551 "Шеридан".

Кроме того, в учебных боях давно использовали полученные из Израиля трофейные Т-72, Т-54, Т-55, захваченные у Египта и Сирии. Позже к ним добавились образцы иракской армии, которой СССР также поставлял танки, а также техника из стран бывшего соцлагеря, перекочевавших под крыло НАТО.

Когда вышла из строя и эта техника, американцы начали переделывать свои "Абрамсы". Как пишет "Российская газета", машины имитировали Т-80, "Гвоздику", "Шилку" и БМП-1. На них устанавливались лазерные имитаторы поражения, а сами учебные бои проходили в пустыне Мохаве, в Национальном учебном центре в Форт Ирвин. Техника эксплуатировалось в специально созданном "Советском 32-м гвардейском мотострелковом полку".

Александр ИЛЬИН
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