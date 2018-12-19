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Японские истребители взяли на прицел Су-24МР

Фото: mil.ru
Полеты над островами становятся все тревожнее

Российский самолет-разведчик Су-24МР настолько близко подошел к воздушным границам Японии в среду, что по боевой тревоге в небо поднялись японские истребители. Как сообщает "Интерфакс" с ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны Японии, Су-24МР приблизился к юго-западной части острова Хоккайдо и побережью Хонсю. А затем лег на обратный курс.

Ранее в Японии объявили, что намерены перестроить часть своих вертолетоносцев "Идзумо" в авианосцы. Кроме того, Токио последовательно добивается возвращения Курильских островов, которые отошли России по итогам Второй мировой войны.

Александр ИЛЬИН
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