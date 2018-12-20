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Путин: снижение ядерного порога приведет к мировой войне

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Президент предостерег от применения маломощных зарядов

Президент Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции подверг критике маломощное ядерное оружие, которое на данный момент создается в США, а также применение баллистических ракет в неядерном исполнении. По его словам, это крайне опасно и может привести к глобальной катастрофе.

"Стрельнула подводная лодка из Мирового океана баллистической ракетой? Да кто ее знает – ядерная она или неядерная?" – сказал президент, добавив, что разделяющиеся боевые части ракеты даже без ядерной части способны нанести колоссальный ущерб.

Владимир Путин признал, что на данный момент опасность подобного рода затушевывается и уходит, но на самом деле она никуда не делась.

"Пусть потом не пищат, что добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, мы баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность", – заключил президент.

Александр ИЛЬИН
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