Путин: снижение ядерного порога приведет к мировой войне

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Президент Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции подверг критике маломощное ядерное оружие, которое на данный момент создается в США, а также применение баллистических ракет в неядерном исполнении. По его словам, это крайне опасно и может привести к глобальной катастрофе.
"Стрельнула подводная лодка из Мирового океана баллистической ракетой? Да кто ее знает – ядерная она или неядерная?" – сказал президент, добавив, что разделяющиеся боевые части ракеты даже без ядерной части способны нанести колоссальный ущерб.
Владимир Путин признал, что на данный момент опасность подобного рода затушевывается и уходит, но на самом деле она никуда не делась.
"Пусть потом не пищат, что добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, мы баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность", – заключил президент.
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