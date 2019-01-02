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Во времена СССР корабли таранили американцев

Фото: кадр www.youtube.com
История с украинскими катерами выглядит "мелочевкой" по сравнению с навалом образца 1988 года

Таран или навал, как говорят моряки, на катера в Керченском проливе на первый взгляд выглядел крайне жесткой операцией ФСБ, учитывая тот факт, что украинцы еще были обстреляны. Но те, кто интересуются историей, обязательно вспомнят, что российские моряки проделывали подобное в Черном море, причем не с кем-нибудь, а с американскими боевыми кораблями.

В конце 80-х Советский Союз трещал по швам, и США все меньше и меньше уважали Москву, совершая провокационные действия там, где никогда не решились бы во времена разгара холодной войны.

Подобно тому, как Украина сейчас оспаривает 12-мильную зону от берега, считая Крым своим, США решили, расстояние нужно отсчитывать от каждой точки береговой линии. В то время как в Советском Союзе считали от линии, соединяющей входные мысы заливов. Долгое время американцы не и не думали спорить, но когда почувствовали, что СССР зашатался, решили "пойти в атаку".

Уверенности американцам придавала и Конвенция ООН по морскому праву, которую СССР подписал в 1982 году. Она допускала, что боевые корабли с оружием на борту в исключительных случаях могут пройти через территориальные воды того или иного государства. При этом они не должны заниматься разведкой, поднимать в воздух летательные аппараты или проводить учения.

Одним из самых спорных участков стало побережье Крыма с координатами 44 градуса северной широты и 33 градуса восточной долготы. Советскому Союзу в этом квадрате американские корабли были нужны меньше всего: рядом в Саках находился наземный испытательный тренажер корабельной авиации (НИТКА), на котором готовили летчиков будущей авиагруппы авианосца "Леонид Брежнев" ("Адмирал Кузнецов"), а в Форосе достраивали дачи ЦК КПСС, оснащенные системой правительственной связи. Американцы просто могли подключиться к каналу и прослушивать "слуг народа".

Конфлик произошле не сразу. Еще 13 марта 1986 года американский крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" вошли в территориальные воды Крыма примерно на 10 км. О обоих кораблей работали РЛС и другие радиолокационные средства для осуществления разведки. Тогда адмирал флота Владимир Чернавин обратился к министру обороны Сергею Соколову с планом противодействия подобным провокациям. После этого Соколов сделал доклад, в котором и упоминался навал бортом на корабль для вытеснения нарушителя за пределы границы. Обстрел кораблей означал бы начало войны.

Прошло почти два года. В начале февраля 1988 года "Йорктаун" и "Кэрон" снова вошли в территориальные воды СССР, о чем было доложено командующему ЧФ Мизаилу Хронопуло. Тому был отдан приказ сверху действовать согласно принятой директиве.

Совершить навал поручили экипажам сторожевого корабля (СКР) проекта 1135 "Беззаветный" и СКР-6 проекта 35. Первым командовал капитан 2-го ранга Владимир Богдашин, вторым – капитан 3-го ранга Анатолий Петров. Кроме того, для сопровождения американских кораблей были направлены пограничный СКР "Измаил" и поисково-спасательный корабль "Ямал". Группой командовал начальник штаба 70-й бригады 30-й дивизии противолодочных кораблей ЧФ капитан 2-го ранга Николай Михеев.

Миновав территориальные воды Болгарии и Румынии, американцы упорно последовали дальше к территориальным водам СССР. Советские моряки связались с ними и попросили сменить курс, подчеркнув, что в противном случае может быть применен навал. Но с кораблей ВМС США последовал ответ: "Мы ничего не нарушаем, следуем прежним курсом, скорость та же".

Тогда Михеев получил приказ вытеснять нарушителей.  В 11 утра "Беззаветный" навалился "Йорктаун" под углом 30 градусов, разорвав якорем крейсеру борт, однако пострадал и сам: в носовой части борта зияла пробоина. Параллельно "СКР-6" протаранил "Кэрон" – у американца была повреждена обшивка и повреждена шлюпка.

"Йорктаун" не сдался и продолжил путь, за что получил второй удар. Советский сторожевик разломал крейсеру командирский катер и пусковую установку "Гарпун", начался пожар. Это был уже серьезный ущерб. "Кэрон" пошел на помощь "Йорктауну", и оба корабля как бы взяли в клещи "Беззаветного". Тогда на советском коревете зарядили РБУ-6000 глубинными бомбами, направив установки на американцев.

На "Йорктауне" стали готовить вертолетов ко взлету, однако получили недвусмысленное предупреждение: "вертолеты будут сбиты, как нарушившие воздушное пространство СССР". Были немедленно вызваны Ми-24. Только после этого американцы сменили курс и ушли в нейтральные воды. В Пентагоне поняли, что СССР пойдет до конца в отстаивании своих границ и решили, что оспаривать это будет себе дороже.

Капитан "Беззаветного" получил орден Красной Звезды и в 1991 году стал командиром крейсера "Москва". "Беззаветный" продолжил службу после месяца ремонта, а в 1997 по условиям  раздела Черноморского флота был передан ВМС Украины, после чего стал фрегатом "Днепропетровск".

В 2004 году был подписан приказ о демилитаризации и утилизации корабля, а уже через год украинцы затопили сторожевик в Черном море.

Александр ИЛЬИН
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