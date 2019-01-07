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США готовят смертоносный ответ российскому "Ясеню"

Фото: www.globallookpress.com
Новая "Вирджиния" изменит соотношение сил

В то время как Россия собирается ввести в строй к концу этого года свою лучшую многоцелевую подлодку "Казань" проекта 885М, американцы уже готовят ответ.

По мнению военных экспертов, "Казань" по уровню малозаметности, маневренности и смертоносности вполне сопоставима с американской "Вирджинией" Block III и даже Block IV.

Но в США уже начали создавать "Вирджинию" следующей модификации – Block V, которая по данным американских специализированных изданий, не будет иметь себе равных в мире. Пока у этой лодки нет названия – только индекс SSN-802 – SSN-811.

Проект засекречен, однако по данным военного блога Warrior Maven, лодку оснастят гидроакустическим локатором следующего поколения, а также специальными системами, которые сделают лодку практически незаметной в океане.

Например, максимально будет снижен шум машинного отделения, на корпус нанесут покрытия, которые еще никогда не использовались.

Сегодняшние "Вирджинии" оснащены звукопоглощающим покрытием, однако с ним не все идеально. В 2010 года в СМИ поступила информация, что покрытие отслаивается от корпуса лодки, что становится источником шума. В новых субмаринах эта проблема будет полностью решена.

Как и предшественницы, новая субмарина получит водометный движитель или "архимедов винт", который позволяет снизить шум по сравнению с обычными винтами. При этом подводная скорость у нее будет высокой – порядка 34 узла.

Наконец, еще один конек пятой "Вирджинии" – намного более мощное вооружение. В корпус новой лодки врежут модули (Virginia Payload Module), которые будут содержать по четыре пусковые установки – каждая на семь ракет. В итоге общий комплекс "Томагавков" возрастет до 40. Кроме того, из этих установок можно будет запускать ракеты разных типов. К слову, схожая разрабатывается в России. Кроме того, из установок можно будет запускать специальные роботизированные торпеды и даже роботов, которые смогут выполнять функции разведчиков и даже диверсантов.

Благодаря новым "Вирджиниям", американские военные надеются использовать тактику внезапного удара – незаметно подойти к базе противника или корабельной группировки, а затем нанести удар. Кроме того, лодка может выполнять задачи разведывательной или даже незаметно перебросить диверсантов к месту конфликта.

США планируют принять на вооружение "Вирджинию" Block V в середине 2020-х годов. Пока самая продвинутая лодка третьей модификации, вроде "Северной Дакоты". К 2020-му году моряки начнут получать "четверки", и только затем "пятую серию".

Александр ИЛЬИН
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