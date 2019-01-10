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Шведский самолет ДРЛО сделает Су-57 бесполезным

Кадр youtube.com
Скандинавская разработка угрожает России

В то время как Россия испытывает острый дефицит в самолетах ДРЛО, без которых истребители, в том числе пятого поколения, не смогут реализовать и половины своего потенциала, шведы такую машину построили. Теоретически этот самолет может быть использован НАТО для наведения истребительной авиации на цели в Ленинградской области. А также для эффективной атаки F-35 и самолетов четвертого поколения на Су-30СМ, Су-35С и МиГ-35.

В SAAB объявили, что самолет ДРЛОиУ Gobal Eye уже проходит летные испытания и поднимался с аэродрома компании в Линчепинге для проверки бортовых систем и оценки летно-технических характеристик. Как сообщает военный блог Aviation Report, второй полет продолжался около 3 часов и признан успешным.

SAAB изготовила Gobal Eye по заказу Объединенных Арабских Эмиратов, контракт 2015 г. предусматривает поставку двух самолетов на сумму $1,27 миллиарда. Комплекс включает в себя новый радар Erieye ER, который позволяет вести разведку SRSS (Swing Role Surveillance System). Как утверждает разработчик, новая РЛС на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных целей, включая ракеты и стелс-самолеты. Кроме того, самолет помогает обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке.

Фото: www.globallookpress.comЭто говорит об умении Швеции делать самолеты, которые будут засекать российские Су-57 и ракеты Х-101, что крайне важно для НАТО. Аэродромы Скандинавии давно стали важными стратегическими точками альянса для "подскока" к РФ. В Скандинавии, а также в странах Прибалтики и Польше регулярно проводятся учения, в которых западные летчики имитируют бои с российскими истребителями. Первые два самолета Швеция поставит ОАЭ. Если они хорошо себя зарекомендуют, Gobal Eye могут закупить ВВС Швеции или европейские государства, входящие в Североатлантический альянс.

Александр ИЛЬИН
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