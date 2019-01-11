США вспомнили пять своих крупнейших поражений

Американцы бежали от немцев, англичан и индейцев

Авторы журнала The National Interest напомнили своим читателям, что американцы далеко не всегда одерживали верх на полях сражения благодаря своей самой продвинутой и совершенной технике. Однако порой армия США позорно бежала, лелея планы жестоко отомстить, и часто так и получалось.

Открывает список битва за Лонг-Айленд в 1776 г., когда американцы отстаивали свою независимость от англичан. Тогда армия Великобритании была одной из мощнейших в мире, а вовсе не штатовская, 22 августа генерал Уильям Хау высадился на острове Лонг-Айленд и атаковал войска Израэля Патнэма на Бруклинских высотах. При этом 21 тысяча английских солдат и 14 тысяч немецких грамотно обошли левый фланг 10-тысячного войска американцев и не оставили им никаких шансов. Потери англичан не превысили 320 человек, в то время как американцы потеряли 2 тысячи человек. Сейчас это была бы катастрофа, но в XVIII в. – всего лишь проигранное сражение. После битвы Лонг-Айленд шесть лет оставался в руках англичан.

Следующий проигранный бой имеет прямое отношение к Дикому Западу. В второй половине XIX в. коренное население Штатов, или индейцы, еще не были затравлены белыми в резервации, а с оружием в руках отстаивали свои территории. Американцев не устраивал заключенный в 1868 г. с индейцами племени сиу мир, по которому закрывалась дорога, проходящая через индейские земли, и уничтожались выстроенные вдоль нее форты. Заключить его пришлось только из-за того, что войска США были слишком изнурены войной с Югом.

В феврале 1876 г. войска генералов Альфреда Хау Терри и Джорджа Крука вновь вторглись в индейские земли. В этом же году Америка потеряла своего легендарного кавалериста Джорджа Кастера, который прославился свой безрассудной храбростью и беспощадностью к индейцам. Летом 1876 г. вместе с Седьмым кавалерийским полком он решил атаковать превосходящие силы индейцев у реки Литл-Бигхорн, за что и поплатился. Индейцы под руководством вождя Сидящего Быка наголову разбили Седьмой полк, Кастер погиб, а уцелела лишь лошадь, позже ставшая талисманом боевого подразделения.



NI отмечает, что именно после гибели Кастера Конгресс стал уделять должное внимание армии и ее вооружению. Вскоре с индейцами было покончено. Сейчас в США не любят вспоминать эту главу, так как она не очень вяжется с понятиями о демократии.

Третье в списке – поражение американских войск у перевала Кассерин в Тунисе в 1943 году. Немцами и итальянцами руководил опытный Эрвин Роммель. А войска союзников возглавляли Ллойд Фредендалль и англичанин Чарльз Кейти, командовавший 6-й танковой дивизией британских войск.

В первый же день сражения американцы были отброшены на 80 км назад. Немцы не оказались легким противником и сначала сурово наказали янки. Только с подходом британских резервов наступление немцев удалось остановить. Считается, что это поражение помогло американцам при высадке в Нормандии, так как военачальники получили необходимый опыт.

Не менее печальным было первое сражение американцев в Корейской войне. В июле 1960 г. оперативная группа "Смит" ничего не смогла поделать с корейскими танками Т-34 на полуострове Осан. В десять раз превосходящие силы КНДР смяли американцев.



Пятым поражением США NI называет провал спецоперации по освобождению заложников в Тегеране во время Исламской революции. Вопреки протестам госсекретаря Сайруса Вэнса Белый дом дал добро на операцию "Орлиный коготь". Закончилась она неважно: военный вертолет врезался в стоящий на аэродроме самолет, 8 американских солдат погибли. Инцидент губительно сказался на президентской карьере Джима Картера, которого позже сменил Рональд Рейган.