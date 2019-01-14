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У украинских боевых роботов нашли ахиллесову пяту

Кадр youtube.com
Но машины могут появиться в Донбассе

Как и Россия, современная Украина идет в ногу со временем и пытается создать новейшие виды вооружений, в том числе беспилотники и боевых роботов. Журнал The National Interest проанализировал разработки Киева в этой области и пришел к выводу, что они уступают российским, но могут быть с успехом применены в боевых действиях, в том числе на юго-востоке Украины.

Речь идет прежде всего о роботе "Фантом-1" и более крупном "Фантом-2". Машины вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими пушками и управляемыми противотанковыми ракетами. Низенький, высотой всего в метр "Фантом-1" якобы может уничтожить танк с расстояния до 5 км ракетой "Барьер", а "Фантом-2" благодаря свой 23-миллиметровой автоматической пушке способен проучить пехоту и даже легкобронированную технику.

Однако, по мнению экспертов, все не так очевидно. Слабое место этих роботов, как и любых других этого класса, – дистанционное управление. Как показали испытания российского "Урана-9" в Сирии, в условиях городской местности управлять машиной получается на расстоянии всего 400 м, а не заявленных 3 километров. С аналогичной проблемой столкнутся и украинские "терминаторы" в Донбассе. Стоит войти в какую-нибудь деревеньку или городок, как сигнал начнет ослабевать, и риск, что "шайтан-машина" достанется ДНР, серьезно возрастет.

Фото: twitter.com/i_korotchenkoДругая проблема – мотор. "Фантом-1" оборудован гибридной установкой с двигателями для каждой паре колес. А также генератором мощностью 30 кВт, который потребляет 20 л топлива. Робот оказался довольно "прожорливым".

У "Фантома-2" генератор мощнее – 80 кВт, что неудивительно: машина весит почти 3 т и может разгоняться по шоссе до 60 км/час. Ее радиус действия, согласно заявленным характеристикам, – 20 км, но в боевых условиях это трудно представить.

Альтернативой дорогим "Фантомам" является "тележка" с пулеметом Ironclad, недавно представленная Global Dynamics. Похожий на квадроцикл, с генератором 12 кВт, он очень легкий, однако броня 6 мм делает его крайне уязвимым. Робота могут просто расстрелять из пулемета Владимирова.

Кадр youtube.comПроблематично использование украинских боевых роботов и как разведчиков. Российские военные умело используют средства РЭБ, машины просто необходимо оснащать средствами защиты. А противном случае они будут безжизненно замирать и выходить из строя.

Тем не менее постепенно боевых роботов начнут применять активнее, и со временем они займут прочную нишу, как и беспилотники, без которых уже немыслима современная война.


Александр ИЛЬИН
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