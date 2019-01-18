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ДНР и ЛНР проведут экстренные учения

Фото: www.globallookpress.com
Обстрелы в Донбассе участили

В связи с возросшим количеством обстрелов со стороны ВСУ народная милиция ДНР и ЛНР проведет военные учения оборонительного характера. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на заявления глав республик.

В пятницу утром в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское на юге ДНР. Огонь велся по направлению Водяное – Ленинское. По населенному пункту ВСУ выпустили семь мин калибром 82 мм.

Ранее украинские СМИ сообщили о прямом попадании управляемой ракеты ополченцев в грузовик ВСУ. По данным силовиков, на восточной окраине Троицкого был обстрелян "Урал-4320". По огонь попали 10 военнослужащих, которые разгружали машину. В результате пять человек были ранены. В ДНР утверждают, что грузовик подорвался на мине. До этого в Донбассе сообщили об обстреле украинцами гуманитарного грузовика.


Александр ИЛЬИН
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