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США предложили России обсудить ядерное оружие

Фото: mil.ru
Последний шанс спасти ДРСМД будет в Китае

США предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями на полях встречи "ядерной пятерки" в Пекине. Об это сообщает Reuters.

Ранее встречу в столице Китая, которая запланирована на 30 января, подтвердила представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин. По ее словам, стороны обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерных технологий в мирных целях, – передает ТАСС.

Планируется, что со стороны России Пекин посетит замглавы МИД России Сергей Рябков, а со стороны США – заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Встреча будет происходить перед историческим выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году.

Александр ИЛЬИН
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